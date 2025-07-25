Китайская компания BYD планирует выпустить первый электромобиль, собранный в Пакистане, в июле или августе 2026 года. Об этом сообщил вице-президент BYD Pakistan по продажам и стратегии Даниаш Халик.

BYD остается крупнейшим производителем электромобилей в мире. Завод в Пакистане должен обеспечить доступ к быстрорастущему спросу в развивающихся странах.

Предприятие строится с апреля в районе Карачи. Проект реализуется в партнерстве с Mega Motor — дочерней компанией пакистанской энергетической группы Hub Power.

На первом этапе мощность завода составит 25 тыс. автомобилей в год при работе в две смены. Халик не уточнил, когда будет достигнута полная загрузка и когда начнется массовое производство.

Сборка будет вестись из импортных компонентов. Часть неэлектрических деталей будут производить в Пакистане. На первом этапе продукция будет предназначена для внутреннего рынка. В дальнейшем возможно расширение на страны с правосторонним рулем. Решение будет зависеть от логистики и экономических условий.

Халик прогнозирует, что в 2025 году рынок электромобилей в Пакистане вырастет в 3–4 раза. BYD рассчитывает занять долю в 30–35 процентов.