Необходимо совместными усилиями добиваться немедленного прекращения геноцида в Газе. Израиль под нынешним руководством проводит агрессивную политику, угрожающую миру и стабильности во всем регионе.

С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который проходит в городе Ханкенди. В своем выступлении он сделал акцент на израильской агрессии, климатических изменениях, экономическом сотрудничестве, региональной безопасности и поддержке турок-киприотов.

Президент Турции вновь напомнил о гуманитарной катастрофе в Газе. Он указал, что с 7 октября 2023 года в секторе погибли около 57 тыс. человек.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция с самого начала заявила о неприемлемости ударов по Ирану и прилагает усилия, чтобы не допустить расширения конфликта.

«Мы надеемся, что нынешний режим прекращения огня между сторонами будет превращен в устойчивый и спокойный мир», — отметил он.

Эрдоган заявил, что агрессия Израиля против Ливана, Сирии и Ирана — это попытка заставить палестинский народ капитулировать.

«Мы не оставим палестинское дело. Мы не будем молчать, пока правительство Нетаньяху превращает наш регион в кровавое озеро. Мы будем продолжать говорить правду, стоять рядом с угнетенными и выступать против зла», — подчеркнул он.

Поддержка Азербайджана и символичность места

Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ за гостеприимство, подчеркнув важность проведения саммита в освобожденном Ханкенди.

«Проведение нашей встречи в городе, освобожденном от оккупации, придает ей особую значимость. Я искренне верю, что этот древний город, благодаря дальновидности моего брата Ильхама, станет новым центром развития и мира в Кавказском регионе», — заявил он.

Климатическая повестка и устойчивое развитие

Президент Турции поддержал выбор темы саммита — борьбу с изменением климата. Он напомнил, что Турция поставила цель достичь нулевого уровня выбросов к 2053 году. В рамках этой стратегии проводятся масштабные преобразования в энергетике.

«Благодаря инновационным решениям мы довели долю возобновляемых источников в установленной мощности до 59 %. С этим результатом мы на 5-м месте в Европе и на 11-м в мире», — сообщил Эрдоган.

Он также отметил международный эффект от проекта «Ноль отходов», реализуемого при поддержке первой леди Турции Эмине Эрдоган: с начала инициативы удалось предотвратить выброс около 6 млн тонн парниковых газов.

Глава государства добавил, что Турция готова поделиться своим опытом в случае одобрения заявки на проведение климатической конференции ООН COP31.

«Мы приложим усилия, чтобы обеспечить справедливый и инклюзивный подход», — сказал он.

Региональная торговля и реформа ОЭС

Переходя к экономической части, Эрдоган заявил, что объем региональной торговли должен превысить текущую цель в 100 млрд долларов. Он призвал провести как можно скорее 5-ю встречу министров торговли ОЭС и развивать экономическое сотрудничество в более прагматичном и гибком формате.

По его словам, организация должна адаптироваться к реалиям времени, реформироваться и сократить бюрократию.

«Повышение эффективности и упрощение процессов отвечает интересам всех стран-участниц», — подчеркнул он.

Туризм и культурные связи

Президент Турции поздравил Азербайджан с тем, что город Шуша был выбран туристической столицей ОЭС на 2026 год. Он выразил уверенность, что решения, принятые ранее в Эрзуруме, который носит этот статус в 2025 году, станут ориентиром для будущих проектов.

Сирия, Афганистан и Пакистан

Эрдоган отметил, что борьба сирийского народа за свободу открывает новые перспективы. Он призвал международное сообщество не прекращать поддержку Сирии — как финансово, так и политически.

«Ситуация в Сирии дает надежду. Важно не упустить этот момент», — сказал он.

Говоря об Афганистане, президент Турции подчеркнул, что необходимо содействовать безопасности, стабильности и развитию страны. Он также выразил соболезнования Пакистану в связи с последними террористическими атаками.

Кипр и солидарность с турками-киприотами

Турецкий лидер Эрдоган обратился к присутствующему на саммите президенту Турецкой Республики Северного Кипра Эрсину Татару. Он подчеркнул, что турки-киприоты десятилетиями подвергаются изоляции и дискриминации, и Турция ожидает от всех стран-членов ОЭС расширения взаимодействия с ТРСК во всех сферах.

«Наша организация с 2012 года признает ТРСК в статусе наблюдателя. Мы верим, что солидарность с турками-киприотами будет только укрепляться. От вас мы ждем развития отношений с ТРСК — в спорте, культуре, экономике и туризме», — заявил он.