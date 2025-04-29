Возвращение Россией контроля над Курской областью может стать самой дерзкой попыткой Владимира Путина расчистить путь к мирному соглашению — и получить символическую победу накануне Дня Победы. После того как украинские силы были вытеснены из Курской области в конце апреля, Москва предложила трехдневное одностороннее прекращение огня на 9 мая и сразу же усилила дипломатическое давление.

Украинская армия вошла в Курскую область в августе 2024 года, захватив на пике наступления почти 1400 кв. км. Это стало крупнейшим вторжением на территорию России со времен Второй мировой войны. Целью Киева было отвлечь российские силы, защитить границу в Сумской области и, возможно, получить территорию для будущего обмена в рамках мирных переговоров. Однако после месяцев изнурительных боев и потери более 300 кв. км только в марте, Украина осталась без главного козыря.

Кремль заявил 27 апреля, что Курская область полностью «очищена». Главнокомандующий российскими войсками Валерий Герасимов доложил Путину об окончательном вытеснении украинских частей. По данным Минобороны РФ, Украина потеряла свыше 76 тыс. солдат и сотни танков. Киев оспаривает эти цифры, заявляя о сопоставимых потерях с российской стороны. Независимого подтверждения этой информации нет.

Поражение в Курской области лишило Украину важного аргумента на переговорах, которые сейчас проходят при посредничестве США. По предварительным условиям, Украина может вернуть себе часть Харьковской области — но при этом формально уступить почти пятую часть своей территории — Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

При этом Россия пока не определилась, требовать ли от Украины отдать эти регионы в их административных границах, то есть включая и части, не захваченные российскими войсками, или же ограничиться тем, что есть. По данным Financial Times (FT), президент Путин готов заморозить бои на текущей линии соприкосновения. Для Украины это был бы болезненный, но и наиболее приемлемый исход из всех возможных (а точнее — из всех предлагаемых администрацией Дональда Трампа).

Киев утверждает, что украинские подразделения все еще действуют в Курской области, но признает: сейчас военное и дипломатическое преимущество у Москвы. Освободив приграничный регион, Россия не остановилась и начала наступление в Сумской области, создавая так называемую «буферную зону». Если переговоры зайдут в тупик, позиция Кремля проста: не будет сделки — продолжим войну и захватим еще и Сумскую область.



