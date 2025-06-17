ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль выкрутил жестокость на максимум
Больше 50 погибших и 700 пострадавших в результате израильского удара по палестинцам, стоявшим в очереди за гуманитарной помощью в Хан-Юнусе
Израиль выкрутил жестокость на максимум
Похороны жертв израильского авиаудара по Рафаху / Reuters
4 часа назад

Десятки палестинцев погибли в Газе после того, как израильские танки, по сообщениям очевидцев, обстреляли толпу, ожидавшую раздачи продовольствия. По данным министерства здравоохранения Газы и местных больниц, число погибших возросло до 51, раненых — более 200.

Палестинские свидетели сообщили агентству Associated Press (AP), что израильские силы сначала нанесли авиаудар по жилому дому в Хан-Юнусе, а затем открыли огонь по собравшимся для получения гуманитарной помощи. AP уточняет: палестинцы были мирными и безоружными, не представляли никакой угрозы израильским военным.В большинстве своем это были замученные и исхудавшие от голода люди, не евшие уже несколько суток.

Однако израильских военных это не остановило — танки буквально в упор расстреляли толпу, продолжая добивать тех, кто пытался сбежать.

Израильские военные пока не прокомментировали случившееся.

Врачи описывают ситуацию как катастрофическую. В клиники Хан-Юнуса за последний час доставили более 700 пострадавших. В одну только больницу Нассера привезли 300 раненых.

«Мы критически перегружены», — заявил доктор Мухаммед Сакир, заведующий сестринским отделением больницы Насер. — «К нам поступило более 300 раненых и 50 погибших. Мы не справляемся с таким потоком пострадавших».

Коридоры больницы переполнены, отмечает AP. Пациентов размещают на полу и в проходах. Сакир сообщил, что в учреждении закончились медицинские материалы и персонал был вынужден направлять пострадавших в другие больницы.

Этот инцидент стал частью продолжающейся трагедии. Несколько дней назад, в Рафахе, израильские военные застрелили 23 палестинцев у пункта раздачи помощи, организованного фондом Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Хотя GHF, действующий под контролем Израиля и при поддержке США, заявляет, что раздал более 3 млн порций без происшествий, критики считают, что система работает крайне неэффективно.

ООН осудила израильскую схему доставки помощи, назвав ее опасной и нарушающей гуманитарные принципы. Израиль утверждает, что среди мирных жителей якобы прячутся члены ХАМАС, что и приводит к ответным действиям. Однако многочисленные видео и фотосвидетельства опровергают эти утверждения: на материалах видно, что израильские военные намеренно обстреливают невинных и безоружных жителей.


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