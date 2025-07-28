ПОЛИТИКА
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Китай ответил на санкции Киева
Китай потребовал от Украины отменить санкции против китайских компаний и заявил о готовности защищать свои экономические интересы
Китай ответил на санкции Киева
Представитель МИД КНР Го Цзякунь / Reuters
28 июля 2025 г.

Китай выступает против односторонних санкций, не получивших одобрения Совета Безопасности ООН, и призывает украинскую сторону немедленно изменить «ошибочную политику». Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине.

«Китай призывает Украину немедленно исправить свои ошибки и устранить негативные последствия. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний», — заявил Го Цзякунь. Его слова приводит сингапурское издание Lianhe Zaobao.

Таким образом в Пекине отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против ряда китайских компаний. Новый указ синхронизирует ограничения с 18-м пакетом санкций Евросоюза, в который входят меры против восьми физических и 45 юридических лиц. Среди них — компании из России, Китая, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.

ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. Он затронул, в частности, китайские банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank, а также семь других компаний из Китая, ведущих торговлю с Россией. Власти КНР назвали такие меры необоснованными.

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао выразил протест еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу. В Пекине потребовали от ЕС отказаться от давления на китайский бизнес.

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что 18-й пакет стал «одним из самых жестких». Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже работает над 19-м пакетом санкций против России.

В Кремле подчеркнули, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкционного давления, хотя продолжает считать такие односторонние меры незаконными.

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