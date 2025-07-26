25 июля на заседании Совета Безопасности ООН произошел острый обмен репликами между делегациями США и Китая. Об этом сообщает Reuters.

Постоянный представитель США при ООН Дороти Ши заявила, что Китай способствует российской агрессии в Украине. По ее словам, Пекин продолжает поставки товаров двойного назначения и, как минимум, косвенно поддерживает действия Москвы.

«Китай должен прекратить подпитывать российскую агрессию», — сказала Ши, призвав все страны, включая Пекин, остановить экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях.

С ответом выступил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан. Он заявил, что Китай не начинал конфликт, не является его стороной, не поставлял России летального оружия и «строго контролирует» экспорт материалов двойного назначения, включая дроны.

Дипломат также призвал США прекратить обвинения и сосредоточиться на конструктивной роли.

«США не должны перекладывать ответственность и провоцировать конфронтацию. Вместо этого Вашингтон должен содействовать прекращению огня и мирным переговорам», — заявил Гэн Шуан.

Китайские власти неоднократно подчеркивали, что не оказывают России военной или финансовой помощи. Пекин официально поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта и в 2023 году представил собственный мирный план.

Москва в свою очередь утверждает, что не обращалась к другим странам за военной поддержкой.

Тем временем South China Morning Post сообщала, что министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас якобы заявил: Пекин не может допустить поражения России, поскольку это даст США возможность переключить внимание на Китай. По данным издания, в Пекине считают затягивание конфликта выгодным, так как оно отвлекает Вашингтон от азиатского направления.