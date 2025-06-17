ПОЛИТИКА
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Шойгу снова прилетел в Северную Корею
Глава Совбеза РФ прибыл в КНДР — менее чем через две недели после предыдущего визита
Шойгу снова прилетел в Северную Корею
/ Reuters
5 часов назад

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во вторник прибыл в Северную Корею с визитом, ставшим уже вторым за последние две недели. Об этом сообщают северокорейские государственные СМИ.

По данным пресс-службы Совбеза РФ, Шойгу прибыл в Пхеньян «по специальному поручению» президента Владимира Путина. В ходе визита он проведет переговоры с руководством КНДР «в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время предыдущей поездки 4 июня».

В начале месяца Шойгу уже встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном и высокопоставленными представителями северокорейского военного командования. Тогда стороны заявили о намерении развивать «мощные и всесторонние отношения» на уровне «стратегического партнерства».

Это уже третий визит Шойгу в КНДР за год: предыдущая поездка состоялась в марте.

Северная Корея стала одним из ключевых союзников России после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. По сообщениям СМИ, Пхеньян поставляет Москве вооружения, а ранее в этом году направил несколько тысяч военнослужащих для поддержки российских позиций в Курской области.

Между Россией и КНДР действует подписанное в прошлом году соглашение о военном сотрудничестве, включающее пункт о взаимной обороне.

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