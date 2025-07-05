Американская инвестиционная компания BlackRock в начале года отказалась от участия в создании Украинского фонда развития, который должен был стать основным механизмом привлечения средств на восстановление страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, BlackRock прекратила поиск инвесторов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Планировалось, что фонд будет официально представлен на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Первоначальные вложения могли поступить от организаций, финансируемых правительствами Германии, Италии и Польши. Однако переговоры были остановлены из-за неопределенности позиции Трампа по украинскому вопросу. Как отмечается, неучастие США стало очевидным еще в декабре 2024 года.

В прошлом году один из руководителей переговоров от BlackRock Филипп Хильдебранд заявлял, что фонд может привлечь как минимум 500 млн долларов от государств и международных банков, а также до 2 млрд от частных инвесторов. Эти средства планировалось использовать для консорциума, способного профинансировать проекты восстановления Украины на сумму до 15 млрд долларов.

По данным Bloomberg, во Франции сейчас обсуждают альтернативную инициативу, которая могла бы заменить свернутый проект BlackRock. Подробности пока не разглашаются.

В компании подтвердили, что бесплатные консультации по созданию фонда завершились в 2024 году.

«BlackRock в настоящее время не участвует в каких-либо активных проектах с украинским правительством», — сообщили представители фирмы.

Минэкономики Украины в 2023 году официально привлекло BlackRock и JPMorgan Chase в качестве консультантов по созданию фонда. Предполагалось, что он станет основой для восстановления энергетики, инфраструктуры, агросектора, IT и других ключевых отраслей. В январе прошлого года замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил, что консультанты отобрали 30 приоритетных проектов из 280 представленных.

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил затраты на восстановление страны после российского нападения в 500 млрд евро. Он выразил надежду, что эти средства поступят за счет инвестиций со стороны европейского бизнеса.