Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе недавних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал возможность ужесточения санкций против Москвы. Как отметил Трамп, Россия ранее справлялась с ограничениями, но новые меры могут оказаться более действенными.

«Мы много говорим о санкциях. Я бы не сказал, что он [Путин] им рад. Ему удавалось справляться с ними, но эти [новые санкции], довольно жесткие. Он понимает, что они могут быть введены. Он профессионал», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One. Он добавил, что в отношении России действует «жестче, чем в отношении Ирана или какой-либо другой страны».

Кроме того, американский президент сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, Киеву требуется больше средств противовоздушной обороны из-за усилившихся российских ударов.

«Им нужны [ракеты Patriot] для защиты. Им нужно еще что-то, потому что по ним [Украине] наносятся довольно серьезные удары», — подчеркнул Трамп.

Он также рассказал о своей беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся 4 июля — на следующий день после разговора с Путиным. По словам Трампа, диалог с Зеленским был «хорошим», в отличие от разговора с Путиным.

«Он [Путин] хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей», — заявил президент США.

Зеленский подтвердил, что стороны договорились об укреплении украинской системы ПВО и подготовке встречи профильных команд для детального обсуждения вопросов безопасности.

Как писал портал Axios со ссылкой на источники, Трамп сообщил Зеленскому о намерении помочь Украине с противовоздушной обороной в ответ на усиливающиеся российские удары. Один из собеседников издания отметил, что американский лидер пообещал выяснить, была ли приостановлена какая-либо военная помощь Украине.

Разговор состоялся на фоне сообщений о приостановке поставок американского оружия Киеву. По данным The New York Times, речь идет, в частности, о ракетах для систем Patriot. NBC News сообщал, что решение о заморозке поставок было принято после внутренней проверки американских арсеналов. В Госдепартаменте заявили, что речь идет лишь об отдельных компонентах помощи, а не о полном прекращении поставок.

Однако, как писало издание The Economist со ссылкой на украинские источники, на практике была приостановлена почти вся военная помощь. В Киеве расценили это как попытку давления со стороны США с целью добиться уступок в мирных переговорах.