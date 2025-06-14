ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Казахстан выбрал «Росатом» для строительства первой АЭС
Казахстан признал проект «Росатома» оптимальным для строительства первой атомной электростанции и начал проработку финансирования со стороны России
Казахстан выбрал «Росатом» для строительства первой АЭС
Казахстан делает ставку на российские ядерные технологии / Пресс-служба правительства Казахстана
14 июня 2025 г.

Агентство по атомной энергии Казахстана при участии международных экспертов выбрало российскую госкорпорацию «Росатом» лидером консорциума по строительству первой атомной электростанции в стране.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, проект был признан наиболее выгодным и технологически обоснованным по итогам работы межведомственной комиссии.

В конкурсе также участвовали китайская China National Nuclear Corporation (CNNC), французская Electricité de France и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power.

По данным министерства, эксперты оценивали реакторные технологии и предложения по таким направлениям, как безопасность, экономическая эффективность, международный опыт, подготовка персонала и уровень локализации.

Следом за «Росатомом» в рейтинге расположились предложения CNNC, EDF и KHNP.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время начата проработка вопроса привлечения экспортного государственного финансирования из России. Агентство по атомной энергии продолжит взаимодействие с зарубежными партнерами в рамках формирования международного консорциума.

Ранее сообщалось, что CNNC предлагала построить два энергоблока мощностью 2,4 ГВт за $5,47 млрд — почти вдвое дешевле предполагаемой стоимости в $10–15 млрд. Китайская сторона также выражала готовность передать технологии и обеспечить полный контроль Казахстана над топливным циклом.

В октябре 2024 года в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. По данным Центризбиркома, 71,12% участников поддержали проект.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что запуск первой станции планируется к 2035 году. Ее построят в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области, на побережье озера Балхаш.

СвязанныеTRT Global - Казахстан формирует ядерный кластер
Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us