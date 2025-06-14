Агентство по атомной энергии Казахстана при участии международных экспертов выбрало российскую госкорпорацию «Росатом» лидером консорциума по строительству первой атомной электростанции в стране.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, проект был признан наиболее выгодным и технологически обоснованным по итогам работы межведомственной комиссии.

В конкурсе также участвовали китайская China National Nuclear Corporation (CNNC), французская Electricité de France и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power.

По данным министерства, эксперты оценивали реакторные технологии и предложения по таким направлениям, как безопасность, экономическая эффективность, международный опыт, подготовка персонала и уровень локализации.

Следом за «Росатомом» в рейтинге расположились предложения CNNC, EDF и KHNP.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время начата проработка вопроса привлечения экспортного государственного финансирования из России. Агентство по атомной энергии продолжит взаимодействие с зарубежными партнерами в рамках формирования международного консорциума.

Ранее сообщалось, что CNNC предлагала построить два энергоблока мощностью 2,4 ГВт за $5,47 млрд — почти вдвое дешевле предполагаемой стоимости в $10–15 млрд. Китайская сторона также выражала готовность передать технологии и обеспечить полный контроль Казахстана над топливным циклом.

В октябре 2024 года в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС. По данным Центризбиркома, 71,12% участников поддержали проект.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что запуск первой станции планируется к 2035 году. Ее построят в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области, на побережье озера Балхаш.