ПОЛИТИКА
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Министр обороны Италии: НАТО в таком виде не имеет смысла
Крозетто раскритиковал альянс, ЕС и ООН, назвав их неактуальными в новом мировом порядке
Министр обороны Италии: НАТО в таком виде не имеет смысла
/ Reuters
20 июня 2025 г.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что НАТО в нынешнем виде «больше не имеет причин для существования», а Европейский союз и ООН потеряли значение на глобальной арене. Выступая на конференции в Падуе, он подчеркнул, что мир изменился, и Запад больше не является его центром.

По словам Крозетто, альянс должен либо радикально трансформироваться, взаимодействуя с глобальным Югом, либо перестанет выполнять свою основную задачу — обеспечение безопасности.

Он также указал, что Европа «не дала себе политической роли», не выстроила единую внешнюю политику и утратила влияние. Крозетто добавил, что ООН и ЕС «в мире ничего не значат» и уступают по влиянию Китаю, Индии и даже Израилю.

Заявление министра прозвучало накануне саммита НАТО в Гааге, где ожидается согласование новой цели по военным расходам на уровне 5% ВВП. Италия, традиционно относящаяся к наименее тратящим странам альянса, в этом году намерена достичь текущей цели в 2%.

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