ВОЙНА В ГАЗЕ
«Наихудший сценарий голода»
В больнице Хан-Юнуса скончался двухлетний мальчик, став очередной жертвой голода в секторе Газа
Каждый третий в Газе — без еды / AA
1 августа 2025 г.

В секторе Газа, где продолжаются массированные удары израильской армии и ограничен доступ гуманитарной помощи, от голода погиб еще один ребенок.

По данным медицинских источников, двухлетний Ахмед Семир Абдулаль умер от тяжелого истощения в больнице Насыр в Хан-Юнусе, на юге сектора.

Семья ребенка была вынуждена покинуть Рафах и перебраться в район Меваси, к западу от Хан-Юнуса. Там они жили в самодельной палатке. В условиях, где почти невозможно достать еду, молоко и базовые лекарства, ребенок долго боролся за жизнь. Но спасти его не удалось.

По словам врачей, при норме веса в 12 кг для его возраста, Ахмед весил лишь 8 кг.

Смерть мальчика стала еще одним свидетельством углубляющегося гуманитарного кризиса в Газе. По данным Министерства здравоохранения сектора, с 7 октября от голода и недоедания скончались не менее 160 человек, в том числе 91 ребенок.

Местные источники подчеркивают, что уже более пяти месяцев Израиль держит закрытыми пограничные переходы. Это блокирует доставку детского питания, медикаментов и основных продуктов.

29 июля Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) сообщила, что каждый третий житель сектора в последние дни вовсе не имеет доступа к пище. Организация заявила, что в регионе развивается «наихудший сценарий голода».

