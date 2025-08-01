В секторе Газа, где продолжаются массированные удары израильской армии и ограничен доступ гуманитарной помощи, от голода погиб еще один ребенок.

По данным медицинских источников, двухлетний Ахмед Семир Абдулаль умер от тяжелого истощения в больнице Насыр в Хан-Юнусе, на юге сектора.

Семья ребенка была вынуждена покинуть Рафах и перебраться в район Меваси, к западу от Хан-Юнуса. Там они жили в самодельной палатке. В условиях, где почти невозможно достать еду, молоко и базовые лекарства, ребенок долго боролся за жизнь. Но спасти его не удалось.

По словам врачей, при норме веса в 12 кг для его возраста, Ахмед весил лишь 8 кг.