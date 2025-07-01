Президент Турции и председатель Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган выступил на расширенном совещании с региональными руководителями партии.

Турецкий лидер жестко отреагировал на публикацию карикатуры, высмеивающей религиозные ценности.

«Поступки тех, кто проявляет дерзость по отношению к нашему пророку и другим пророкам, не останутся безнаказанными. Они ответят перед законом. Мы будем следить за этим процессом», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что судебные органы уже начали действия, журнал изъят, и ответственность будет определена в судебном порядке.

«Пока мы находимся у власти, никто в этой стране — ни под каким предлогом — не сможет безнаказанно посягать на наши святыни. Мы считаем своим священным долгом защищать память и наследие любимого посланника, озаряющего наш путь и наполняющего наши сердца милосердием», — сказал президент.

Ранее турецкая полиция задержала карикатуриста за оскорбительное изображение пророка Мухаммеда, приветствующего пророка Мусу в зоне боевых действий.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в сети X, что автор карикатуры был взят под стражу для допроса.