Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал раскрывать детали возможного плана урегулирования по Украине, о котором накануне заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Выступая на пресс-конференции по итогам мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре, Лавров заявил: «Есть вещи, которые не комментируются».

На просьбу пояснить слова Рубио, он ответил цитатой экс-президента США: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа: «Так я вам и скажу, ждите больших сюрпризов».

Марко Рубио ранее сообщил, что российская сторона представила новые предложения по урегулированию конфликта на полях саммита АСЕАН. Подробностей он не раскрыл, но заявил, что обсуждалась «дорожная карта» между Москвой и Киевом.

Журналисты попросили Лаврова уточнить, кто именно выступил с инициативой и в чем заключаются новые подходы. Министр подтвердил, что Украина обсуждалась, и напомнил о позиции Москвы.

«Мы подтвердили ту позицию, которую президент (РФ Владимир) Путин излагал, в том числе 3 июля в разговоре с Трампом», — сказал он.

По информации Кремля, во время беседы с Трампом Путин вновь заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что цели России остаются неизменными.

Дональд Трамп, в свою очередь, на этой неделе сообщил, что готовит «сюрприз» для России. Отвечая на вопрос о возможных новых санкциях, он заявил, что решение пока не принято, но анонсировал «важное заявление» в понедельник, 14 июля.

В Сенате США рассматривается инициатива Линдси Грэма, предполагающая введение торговых пошлин до 500% против партнеров Москвы.

Трамп подчеркнул, что окончательное решение остается за ним.

По итогам последнего разговора с Путиным он признал отсутствие прогресса. Несколько раз за неделю Трамп публично выражал недовольство действиями России в Украине.