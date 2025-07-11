Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что готовит «важное заявление» в отношении России. Он отметил, что разочарован позицией Москвы, но не стал раскрывать подробности.

«Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сказал он. По словам американского лидера, «в ближайшие пару недель» может многое измениться.

В беседе с журналистами Трамп также раскрыл суть нового соглашения между США, НАТО и Украиной, достигнутого в прошлом месяце на саммите альянса. Согласно договоренностям, Вашингтон будет передавать оружие странам НАТО, а те — отправлять его Киеву и оплачивать поставки.

«Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия», — пояснил он.

Глава Белого дома также заявил, что именно он будет принимать решение о введении новых санкций против России, несмотря на инициативы конгресса.

«Это мое решение, если я захочу их применить. Они собираются принять очень серьезный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент сам решает, хочет ли он их применять», — отметил Трамп.

В Кремле, комментируя возможные санкции, заявили, что Москва не будет принимать ультиматумы.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе встречи с российской делегацией в Куала-Лумпуре обсуждались новые предложения Москвы по Украине. Деталей он не раскрыл, но сообщил, что речь шла о «дорожной карте» урегулирования.

«Мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я верну в Вашингтон уже сегодня вечером. Возможно, там будет что-то, на чем можно будет строить дальнейшие действия», — сказал Рубио. Он пообещал немедленно передать предложение Трампу.

Говоря о санкциях, Рубио уточнил, что Трамп рассматривает их как «реальный вариант», но хочет сохранить гибкость в вопросе сроков и формата их применения.

По данным издания Semafor, Трамп сознательно меняет риторику, чтобы «закодированными сигналами» обратиться к Киеву и Москве, демонстрируя, что все может измениться — в зависимости от их шагов.