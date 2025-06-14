Вооруженные силы Ирана продолжат операцию против Израиля до тех пор, пока тот «не раскается». Об этом заявил официальный представитель Генерального штаба ВС Ирана Абулфазл Шикорчи в эфире иранского государственного телевидения.

Он прокомментировал недавние удары Израиля по ядерным объектам и военному командованию Ирана, а также ответные действия Тегерана.

Шикорчи напомнил заявление верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который ранее пообещал, что Израиль «пожалеет о своем поступке».

«Пока преступный сионист не раскается, операции будут продолжаться», — сказал он.

13 июня Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В числе целей оказались ядерные объекты и резиденции военного командования в нескольких городах.

В результате атак погибли начальник Генерального штаба ВС Ирана, командующий Революционной гвардией, ряд высокопоставленных офицеров и девять ученых-ядерщиков.

По последним данным, общие потери среди гражданского населения составили 78 человек.

В ответ иранские вооруженные силы нанесли ракетные удары по территории Израиля. Сообщается, что в результате обстрела пострадали не менее 63 человек.

Международная реакция на действия Израиля была преимущественно критической. В частности, операцию осудили власти Турции.