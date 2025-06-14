Не менее трех человек погибли и 172 получили ранения в результате ответных ударов Ирана по Израилю, сообщают израильские СМИ. Сотни израильтян эвакуированы из поврежденных домов.

Женщина, пострадавшая в первой волне иранских ракетных ударов, скончалась от полученных травм, сообщает государственная телерадиокорпорация Израиля Kan. Еще двое израильтян погибли при последующем ракетном ударе в центральной части страны.

Число пострадавших израильтян достигло 172 человек, большинство из них госпитализированы в легком состоянии. Около 300 жителей Большого Тель-Авива и 100 человек в муниципалитете Рамат-Ган были эвакуированы после повреждения их домов, сообщает Channel 12.

Иранские ракеты полностью разрушили 9 зданий и нанесли ущерб сотням квартир и автомобилей в Рамат-Гане, пишет газета Haaretz. Над Тегераном наблюдались воздушные перехваты после возобновления израильских ударов.

Ранним утром в пятницу израильские силы атаковали Иран, поразив ядерные и ракетные объекты. В результате погибли более 104 человек, включая высшее военное командование и ученых, почти 380 получили ранения. Иран ответил баллистическими ракетами по нескольким районам Израиля.