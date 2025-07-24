Российская армия 24 июля атаковала центр Харькова корректируемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Один из снарядов упал рядом с жилым домом, второй поразил гражданское предприятие.

По словам главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, ранены 33 человека, среди них один ребенок. Он отметил, что число пострадавших может возрасти. Спасательные службы продолжают разбор завалов и оказание помощи.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что рядом с местом удара сгорели семь автомобилей и были повреждены гаражи.

В ночь на 24 июля атакам подверглись и другие регионы. В Одессе один из дронов попал в многоэтажный дом. Начался пожар, охвативший два этажа. Эвакуированы 33 человека. Пострадал также архитектурный памятник на территории рынка «Привоз», охраняемый ЮНЕСКО. Сгорели торговые павильоны и двухэтажное здание.

В Черкассах в результате ударов пострадали семь человек, включая ребенка. Начались перебои в подаче электроэнергии и доступе к интернету. В Николаеве загорелись склады двух городских предприятий.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.