В ночь на 24 июля украинские беспилотники атаковали Сочи. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в Адлеровском районе города из-за обломков сбитого дрона погибла женщина. Еще один человек получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

В результате атаки на территории гаражного кооператива начался пожар. Спасателям удалось потушить его в течение нескольких часов. По предварительным данным, при возгорании никто не пострадал.

По сообщениям очевидцев, в небе над городом прогремело от 15 до 20 взрывов. Сработали сирены воздушной тревоги. Как пишет Baza, некоторых туристов эвакуировали в подземные парковки отелей.

Один из беспилотников также атаковал нефтебазу в поселке Сириус, который находится в 30 км от Сочи. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Плишкин. Он призвал жителей избегать поездок в зону происшествия и не публиковать видео и фото с места инцидента. По кадрам из социальных сетей видно, что на нефтебазе начался сильный пожар. Объект принадлежит компании «Лукойл-Югнефтепродукт».

На время атаки аэропорт Сочи приостанавливал работу. Вылет 59 рейсов и прилет 38 были задержаны.

Минобороны России сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников за ночь. По данным ведомства, 21 дрон самолетного типа сбит над Черным морем, 11 — над Азовским морем, и еще 7 — над Краснодарским краем.

Днем ранее, 23 июля, украинские дроны атаковали Новочеркасск в Ростовской области. В результате обстрела пострадали три человека, в том числе две женщины возле железнодорожного вокзала. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

Целями атаки стали вокзал и Новочеркасская ГРЭС. Также удары пришлись по городу Шахты и нескольким районам области. Обломки беспилотников повредили жилые дома и спровоцировали пожары.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.