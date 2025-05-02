Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая официальным Днем Победы во Второй мировой войне. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, подчеркнув роль США в победе над Германией.

«Многие из наших союзников и друзей празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне», — написал он.

Также Трамп объявил 11 ноября Днем Победы в Первой мировой войне.

«Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, смелости или военному мастерству, но мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы собираемся снова начать праздновать наши победы!», — заявил президент.

США вступили во Вторую мировую войну 7 декабря 1941 года после нападения Японии на базу Перл-Харбор. Основные потери американская армия понесла в ходе Нормандской операции, начавшейся 6 июня 1944 года. В ходе этой кампании союзники освободили северо-запад Франции, завершив операцию к концу августа.

Вклад США в войну включал поставки союзникам по программе ленд-лиза — вооружение, технику, продовольствие и сырье.