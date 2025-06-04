Против РФ действуют несколько десятков тысяч различных ограничений со стороны ЕС. Больнее всего по российской экономике ударили отключение ряда банков от SWIFT, запрет на импорт нефти по морю, эмбарго на экспорт ключевых технологий.

Есть и другие ограничения, которые служат скорее цели показать солидарность с Киевом, а не напрямую остановить войну. Например, Евросоюз запретил участие животных из России в международных выставках. А также ограничил россиянам покупку духов, косметики и одежды на сумму выше 300 евро.

При этом на фоне таких демонстративных мер остаются области, где подход ЕС менее решителен — особенно в вопросах энергетики. Несмотря на вывод из эксплуатации «Северных потоков» и прекращение транзита через Украину, ЕС продолжает закупать российский газ, но уже в виде СПГ.

Такие поставки остаются значимым источником дохода для Москвы, позволяя российскому бюджету получать миллиарды евро, часть которых может быть направлена на финансирование военных действий в Украине. Так, в 2024 году страны ЕС потратили на российские нефть и газ 21,9 млрд евро, в то время как объем помощи Киеву составил лишь 18,7 млрд евро.

В настоящее время 97% импорта в Европу СПГ из России приходится на четыре страны: Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды. В мае Еврокомиссия представила план по поэтапному отказу от российского газа к 2027 году. Однако, по данным издания Politico, против этой инициативы выступили власти Брюсселя и Парижа. Они требуют дополнительных гарантий по экономическим и юридическим последствиям этого предложения.

«Многие политики и представители промышленности призывают вернуться к российским энергоресурсам по завершении конфликта, учитывая высокие счета за электроэнергию в Европе и проблемы экономики», — также пояснило издание.

Почему ЕС не может отказаться от российских энергоресурсов и каково влияние этих закупок на войну, TRT на русском обсудил с экономистом Ярославом Романчуком:

— Больше 20 лет Россия работала над формированием собственных лоббистов в Европе. Естественно, это не только политики или бизнесмены, но и представили СМИ и другие лица, формирующие политику. Поэтому в этой среде множество людей, которые годами обкатывали схемы заработка.

Для того чтобы поменять эту систему, необходимо изменить архитектуру лоббизма, отказаться от своих прежних решений. За этим всегда следуют изменения. Сохранение этого порядка объясняется лишь тем, что Бельгии и Франции важнее получать свои «килоджоули», нежели принести мир в Украину.

Картина складывается следующая: есть заявления Макрона, решения депутатов, они все поддерживают Украину и в целом выступают за все хорошее и против всего плохого. Но когда речь заходит о сути, то мы видим лишь двуличие и лицемерие в самом ярком его безобразии.

— Отказ от экспорта российских энергоресурсов может приблизить мир в Украине?

— Понятно, что недостача в 30 млрд долларов в год моментально не обрушит российскую экономику. Но меры могут работать комплексно. Например, вторичные санкции будут иметь результат. В США говорят о 500% пошлин на товары из государств, покупающих российские энергоресурсы.

При желании можно было бы максимально затруднить России возможность торговать энергоресурсами и финансировать за этот счет боевые действия. Но политическая воля Европы сегодня — много слов и мало дела.

Важный вопрос, который также может приблизить мир в Украине, — предоставление стране оружия. Какие бы санкции не вводили, на поле боя именно оружие остается ключевым компонентом. Именно поставки вооружений могут наконец завершить эту войну.