Американский авианосец USS Nimitz покинул Южно-Китайское море и взял курс на запад — в сторону Ближнего Востока, пишет Reuters со ссылкой на данные с сайта отслеживания судов MarineTraffic. Планируемая остановка в Дананге (Вьетнам) была неожиданно отменена. По словам дипломатов, прием, намеченный на 20 июня, отменен «из-за неотложных оперативных задач».

Формально США утверждают, что авианосная группа проводила рутинную миссию в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако переброска корабля совпала по времени с резкой эскалацией между Израилем и Ираном.

13 июня Израиль нанес авиаудары по ядерным объектам и командованию КСИР. В ответ Тегеран запустил более 150 баллистических ракет и 100 беспилотников по израильским городам. США сразу выразили полную политическую поддержку Израилю.

Президент Дональд Трамп заявил: «Мы были и остаемся главным союзником Израиля». Большинство сенаторов обеих партий поддержали его позицию.

Однако позиция США в военном плане остается неясной. Госсекретарь Марко Рубио еще 13 июня подчеркнул: «США не участвовали в атаках на Иран, но мы предупредили Тегеран — не трогайте наши объекты».

Тем не менее эксперты, в том числе из германского Института международной политики и безопасности, не исключают, что США оказали техническую поддержку Израилю — например, обеспечили дозаправку в воздухе израильским F-35.

Пока Вашингтон избегает прямого военного участия. Однако переброска USS Nimitz и других сил в регион говорит о возможной подготовке к худшему сценарию. И хотя Белый дом подчеркивает, что удары были «односторонним решением Израиля», Тегеран уже намекает на «присутствие третьей стороны» в конфликте. МИД Ирана открыто обвинил США в поддержке Израиля и пригрозил ударить по военным базам американцев в регионе. В ответ Трамп написал в соцсетях, что США могут «обрушить всю свою мощь» на Иран, если он атакует американские военные базы.



