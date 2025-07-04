ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Сибига: Путин показывает Трампу свое пренебрежение
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что массированный удар России по украинским городам после разговора Путина и Трампа показывает пренебрежение Москвы к США
Сибига: Путин показывает Трампу свое пренебрежение
Глава МИД Украины Андрей Сибига / AP
4 июля 2025 г.

Массированная атака России на Украину в ночь на 4 июля — одна из самых тяжелых с начала войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Его заявление распространила пресс-служба украинского МИД.

По словам Сибиги, удары по Киеву и другим городам стали демонстрацией открытого вызова, направленного против США.

«Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора (президента РФ Владимира) Путина с президентом (США Дональдом) Трампом. И он делает это намеренно. Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны», — отметил министр.

Он призвал западных партнеров ввести против Москвы «жесточайшие санкции» и предоставить Украине все необходимые средства для защиты.

«Неправильные решения могут лишь поощрить агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если все это сойдет ему с рук, все получат очень четкий сигнал», — добавил он.

По данным командования Воздушных сил Украины, в ходе ночной атаки Россия использовала 550 средств воздушного нападения. 478 целей удалось обезвредить, но попадания зафиксированы в восьми точках, в 33 местах упали обломки.

Вечером 3 июля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. После беседы он сообщил, что не добился прогресса по прекращению огня в Украине.

СвязанныеTRT Global - Крупнейшая атака дронами за все время войны
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us