Ночью 4 июля Россия совершила одну из самых масштабных атак на территорию Украины за весь период войны. По данным Воздушных сил ВСУ, были зафиксированы пуски 539 беспилотников и 11 ракет. Из них 478 целей удалось сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Под массированный обстрел вновь попал Киев. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, в столице пострадали 23 человека, в том числе 10-летняя девочка. Четырнадцать из пострадавших были госпитализированы, остальные получили помощь на месте.

Атака затронула сразу шесть районов Киева. В городе начались пожары, районы затянуло дымом. Обломки беспилотников падали во дворах, на улицах, вблизи жилых и административных зданий.

В Соломенском районе дроны вызвали пожары в гаражном кооперативе, складских помещениях и административном здании. В Святошинском — сгорели автомобили, загорелся двор 16-этажного дома и частный сектор.

В Шевченковском районе поврежден восьмиэтажный жилой дом, в котором еще не проживают люди. Пожар начался на первом этаже. Также были зафиксированы возгорания в частных домах.

В Голосеевском районе пострадало медицинское учреждение. Повреждения получила и железнодорожная инфраструктура. «Укрзалізниця» сообщила о задержках поездов до двух часов и ограничении движения в отдельных направлениях.

В Днепровском районе обломки упали во дворе жилого дома и возле учебного заведения. Пожаров не было. В Дарницком районе фрагменты дронов упали на открытых участках, детонации не зафиксировано.

По оценкам украинской стороны, целью атаки могли быть комплексы ПВО Patriot, размещенные вблизи аэропорта Жуляны. Геолокация снимков пожаров подтверждает активность в этом районе, но конкретные объекты поражения не уточняются.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.