Президент Азербайджана Ильхам Алиев на неформальном саммите Организации тюркских государств в Будапеште заявил, что его страна превратилась в один из ключевых логистических центров Евразии. Он подчеркнул, что этого удалось достичь даже при отсутствии прямого выхода к морю.

По словам Алиева, только в прошлом году объем транзитных перевозок из Турции и стран Центральной Азии через территорию Азербайджана составил 11 миллионов тонн. В развитие транспортной инфраструктуры были вложены значительные средства, а общие инвестиции Баку в страны ОТГ превысили 20 миллиардов долларов.

Глава государства отметил, что пропускная способность железной дороги Баку–Тбилиси–Карс увеличена до 5 миллионов тонн за счет азербайджанского финансирования. Он также сообщил о разработке единой цифровой платформы для упрощения торговли и логистики в регионе Каспия, что, по его словам, ускорит цифровизацию Среднего коридора.

Алиев добавил, что Азербайджан располагает более чем 50 торговыми судами в Каспийском море, и в Баку строятся еще 10 новых. Пропускная способность Международного морского торгового порта Алят, по его словам, увеличится с 15 до 25 млн тонн.

В завершение он напомнил об успехе Азербайджана как принимающей стороны Конференции ООН по изменению климата (COP29), заявив, что страна «построила мост между Глобальным Югом и Севером».