ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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США не будут вступать в войну с Ираном еще две-три недели
Трамп «прислушался к ядру MAGA» и отложил решение — с надеждой на переговоры
США не будут вступать в войну с Ираном еще две-три недели
/ AFP
19 часов назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит решение об участии в военной кампании Израиля против Ирана минимум на две недели, чтобы дать шанс дипломатии. «Существует реальная вероятность переговоров с Ираном в ближайшем будущем», — передала его слова пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она подчеркнула, что Трамп прислушался к предупреждениям «ядра MAGA» и решил не торопиться с ударами.

По данным Axios, глава Белого дома поставил три условия для военного удара: он должен быть оправдан, не втянуть США в затяжную ближневосточную войну и реально уничтожить ядерную программу Ирана.

Как отметила официальный представитель Белого дома, Иран «никогда не был так близок к созданию ядерного оружия. По ее словам, все, что требуется — это политическое решение верховного лидера и «пара недель».

В четверг стало известно, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф ведет прямые телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Как утверждает Reuters, Иран готов вернуться к переговорам только при прекращении израильских ударов — в пятницу же Израиль распорядился их усилить. В Белом доме признали, что многое теперь зависит от встречи иранцев с европейскими дипломатами, намеченной на пятницу.

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