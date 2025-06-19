Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит решение об участии в военной кампании Израиля против Ирана минимум на две недели, чтобы дать шанс дипломатии. «Существует реальная вероятность переговоров с Ираном в ближайшем будущем», — передала его слова пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она подчеркнула, что Трамп прислушался к предупреждениям «ядра MAGA» и решил не торопиться с ударами.

По данным Axios, глава Белого дома поставил три условия для военного удара: он должен быть оправдан, не втянуть США в затяжную ближневосточную войну и реально уничтожить ядерную программу Ирана.

Как отметила официальный представитель Белого дома, Иран «никогда не был так близок к созданию ядерного оружия. По ее словам, все, что требуется — это политическое решение верховного лидера и «пара недель».

В четверг стало известно, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф ведет прямые телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Как утверждает Reuters, Иран готов вернуться к переговорам только при прекращении израильских ударов — в пятницу же Израиль распорядился их усилить. В Белом доме признали, что многое теперь зависит от встречи иранцев с европейскими дипломатами, намеченной на пятницу.