Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что страна более не считает себя связанной односторонними обязательствами по ограничению развертывания ракет малой и средней дальности наземного базирования. Это решение, по словам ведомства, вызвано действиями США и их союзников, которые размещают подобные вооружения в различных регионах.

«Российская Федерация более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — заявили в ведомстве.

Согласно заявлению МИД РФ, после прекращения действия Договора о РСМД в 2019 году Россия добровольно воздерживалась от размещения таких ракет, ожидая аналогичных шагов от США. Однако ведомство утверждает, что Вашингтон завершил испытания и приступил к серийному производству РСМД, а также перебрасывает их для учений в союзные страны, включая Данию, и Филиппины, где комплекс «Тифон» остался после учений в апреле 2024 года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, как отмечает МИД РФ, США использовали комплексы «Дарк игл» и «Хаймарс» с ракетами PrSM, способными поражать цели на расстоянии свыше 500 км. Ведомство также указывает на планы Вашингтона и Берлина начать с 2026 года длительное размещение таких систем в Германии, что, по заявлению МИД, создает угрозу для безопасности России.