ПОЛИТИКА
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Ядерный аргумент Трампа
Дональд Трамп заявил, что американские атомные подлодки уже находятся у границ России
Ядерный аргумент Трампа
Трамп подтвердил размещение субмарин у России / Reuters
4 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские ядерные подлодки находятся вблизи российской территории. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос о возможном развертывании американских субмарин в регионе.

«Я уже делал заявление, и ответ — они находятся в регионе, там, где должны быть», — сказал Трамп, не уточнив подробностей.

1 августа Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что отдал приказ переместить две атомные подлодки. Это решение он объяснил необходимостью реагировать на возможную эскалацию после заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева.

«Слова имеют огромное значение и могут привести к непреднамеренным последствиям. Надеюсь, что это не тот случай», — подчеркнул Трамп, отметив, что внимательно следит за ситуацией.

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В последующем заявлении, сделанном в субботу, американский лидер сообщил, что подлодки уже приблизились к России.

Кроме того, Трамп объявил, что его спецпосланник Стив Виткофф посетит Россию на текущей неделе — 6 или 7 августа.

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