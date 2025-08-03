У побережья Камчатского полуострова на Дальнем Востоке России произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщила Геологическая служба США. Эпицентр находился на глубине 35 км.

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям заявило, что в трех районах Камчатки возможны волны цунами. Ведомство предупредило жителей о необходимости покинуть прибрежные зоны. Ожидаемая высота волн, по его данным, будет небольшой.

На фоне сейсмической активности на полуострове началось извержение вулкана Крашенинникова. Это первое подтвержденное извержение за более чем 600 лет. По данным Института вулканологии и сейсмологии, ранее вулкан проявлял активность только в 1463 году.