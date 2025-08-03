ПОЛИТИКА
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На Камчатке проснулся древний вулкан
На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, после чего началось первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова
На Камчатке проснулся древний вулкан
На Камчатке началось извержение вулкана Крашенинникова / МЧС РФ
3 августа 2025 г.

У побережья Камчатского полуострова на Дальнем Востоке России произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщила Геологическая служба США. Эпицентр находился на глубине 35 км.

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям заявило, что в трех районах Камчатки возможны волны цунами. Ведомство предупредило жителей о необходимости покинуть прибрежные зоны. Ожидаемая высота волн, по его данным, будет небольшой.

На фоне сейсмической активности на полуострове началось извержение вулкана Крашенинникова. Это первое подтвержденное извержение за более чем 600 лет. По данным Института вулканологии и сейсмологии, ранее вулкан проявлял активность только в 1463 году.

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Глава Камчатской группы реагирования на извержения Ольга Гирина сообщила, что в результате извержения в небо поднялся столб пепла высотой до 6 тыс. метров.

Вулкан Крашенинникова расположен на востоке полуострова. Его высота составляет 1856 метров.

По информации МЧС России, пепловое облако движется в сторону Тихого океана. Населенных пунктов на его пути нет.

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