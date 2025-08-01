Пункт базирования Тихоокеанского флота России на Камчатке получил повреждения в результате цунами, обрушившегося на побережье Дальнего Востока. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные утром 1 августа аппаратом Umbra Space.
Речь идет о базе «Рыбачий», расположенной в закрытом городе Вилючинск, в акватории бухты Крашенинникова на юге Камчатки.
На снимках видно, что часть одного из пирсов сместилась и, предположительно, оторвалась от причала. Волна, вызванная землетрясением магнитудой 8,8, достигла объекта через 15 минут после подземных толчков. Эпицентр находился примерно в 120 км от базы.
На этой площадке базируются атомные подлодки проектов «Борей» и «Дельта». Однако, по данным The Telegraph, ни одна из них не находилась у поврежденного пирса в момент удара и не пострадала.
Научный сотрудник Института оборонных исследований RUSI Сидхарт Каушал отметил, что на снимках не видно признаков повреждения подводных лодок. По его словам, у накренившегося пирса, вероятно, стоял надводный корабль, а не субмарина.
Бывший командир британского Королевского флота Том Шарп заявил, что конструкция пирса нарушена. По его словам, он «наклонен под ужасным углом», что делает невозможным нормальный заход и выход кораблей. На краю поврежденного участка видно буксир — его могут использовать для начала ремонтных работ.
The Telegraph отмечает, что поврежденный пирс, в отличие от остальных бетонных конструкций на базе, представляет собой плавучую надстройку. В этой связи издание не исключает, что ВМФ России пересмотрит стандарты строительства.
«Выглядит в классическом русском стиле. Приклеено скотчем», — заявил Шарп.
30 июля у берегов Камчатки произошло крупнейшее с 1952 года землетрясение. Одновременно началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Толчки вызвали цунами с волнами до 4 метров.
Стихия затопила порт и рыбоперерабатывающий завод «Алаид», суда были сорваны с причалов и вынесены в пролив. Тревога цунами была объявлена в Китае, Индонезии, на Тайване и в Японии.
На кадрах из других районов восточного побережья России видны волны высотой до 5 метров. Серьезные разрушения зафиксированы в порту Северо-Курильска, расположенном примерно вдвое дальше от эпицентра, чем база ВМФ в Авачинской губе.