Пункт базирования Тихоокеанского флота России на Камчатке получил повреждения в результате цунами, обрушившегося на побережье Дальнего Востока. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные утром 1 августа аппаратом Umbra Space.

Речь идет о базе «Рыбачий», расположенной в закрытом городе Вилючинск, в акватории бухты Крашенинникова на юге Камчатки.

На снимках видно, что часть одного из пирсов сместилась и, предположительно, оторвалась от причала. Волна, вызванная землетрясением магнитудой 8,8, достигла объекта через 15 минут после подземных толчков. Эпицентр находился примерно в 120 км от базы.

На этой площадке базируются атомные подлодки проектов «Борей» и «Дельта». Однако, по данным The Telegraph, ни одна из них не находилась у поврежденного пирса в момент удара и не пострадала.

Научный сотрудник Института оборонных исследований RUSI Сидхарт Каушал отметил, что на снимках не видно признаков повреждения подводных лодок. По его словам, у накренившегося пирса, вероятно, стоял надводный корабль, а не субмарина.

Бывший командир британского Королевского флота Том Шарп заявил, что конструкция пирса нарушена. По его словам, он «наклонен под ужасным углом», что делает невозможным нормальный заход и выход кораблей. На краю поврежденного участка видно буксир — его могут использовать для начала ремонтных работ.