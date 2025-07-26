На фоне роста применения беспилотников в зонах конфликтов армии по всему миру активизируют разработку лазерного оружия. Как пишет The Economist, лазеры рассматриваются как более экономичный и эффективный способ борьбы с дронами по сравнению с традиционными ракетами. Сторонники называют эту технологию «идеальным убийцей дронов».

Высокоэнергетические лазеры (HEL) начали разрабатывать еще в 1960-х, однако долгое время они не получали широкого применения из-за ограниченной мощности. Для поражения крупной военной техники требуются мегаватты энергии, тогда как доступные лазеры выдавали лишь киловатты.

Появление беспилотников изменило подход. Мощности современных лазеров достаточно для выведения дронов из строя, и уже несколько стран отчитались об их использовании. В прошлом году появились сообщения о применении лазерного оружия США в ответ на атаку на Ближнем Востоке, хотя Пентагон официально это не подтвердил.

В июне власти России объявили о масштабных испытаниях восьми новых лазерных комплексов. Среди них — как мобильные, так и стационарные установки высокой мощности, способные поражать не только малые, но и крупные беспилотники. Еще в 2022 году тогдашний вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия использовала лазеры в зоне боевых действий в Украине.

Украина также разрабатывает собственное лазерное оружие. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в конце 2023 года сообщил, что в арсенале есть система «Трезубец», способная поражать летательные аппараты.

Израиль развивает проект «Железный луч» — лазерный аналог системы ПВО «Железный купол». Свою программу ведет и Китай, однако подробности не раскрываются.

Главное преимущество лазеров — стоимость одного выстрела. В отличие от дорогостоящих ракет, лазерный импульс стоит всего несколько долларов. Однако сами системы остаются дорогостоящими. По данным The Economist, британский лазер Dragonfire обошелся бюджету в £100 млн ($135 млн) за единицу. В Лондоне заявляли, что в будущем такое оружие может быть передано Украине.

Лазеры все чаще рассматриваются как элемент будущих конфликтов. Их применение против дронов может изменить баланс сил на поле боя — быстро, точно и дешево, считают авторы издания.