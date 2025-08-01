Словения объявила о запрете на поставки оружия в Израиль и из Израиля, включая транзит. Об этом сообщает Bloomberg.
Решение озвучил премьер-министр страны Роберт Голоб, подчеркнув, что Любляна стала первой страной ЕС, пошедшей на такой шаг.
«Палестинцы гибнут, потому что им систематически отказывают в гуманитарной помощи. Это серьезное нарушение международного права», — заявил глава правительства.
Голоб отметил, что каждое ответственное государство обязано действовать, даже если это требует идти впереди остальных. Он добавил, что ранее Словения уже пыталась инициировать меры против Израиля на уровне Евросоюза, но эти усилия провалились из-за разногласий внутри ЕС.
В прошлом месяце Словения стала первой страной Евросоюза, которая объявила персонами нон грата двух израильских политиков — министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича.
Ранее Франция и 14 государств подписали «Нью-Йоркский призыв» — декларацию, способную открыть путь к признанию Палестины. Среди подписавших — Канада, Австралия и Новая Зеландия, что позволяет ожидать новых шагов в этом направлении в ближайшие месяцы. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Le Monde.
«Страны-участницы либо уже признали Палестину, либо выразили готовность или рассматривают возможность такого признания», — говорится в заявлении, опубликованном перед завершением трехдневной конференции ООН по возрождению решения израильско-палестинского конфликта на основе двух государств.
Заявление подчеркивает «непревзойденную приверженность видению двух государств, где Израиль и Палестина сосуществуют в мире в рамках безопасных и признанных границ» и акцентирует важность объединения сектора Газа и Западного берега под управлением палестинского правительства.