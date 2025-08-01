Словения объявила о запрете на поставки оружия в Израиль и из Израиля, включая транзит. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение озвучил премьер-министр страны Роберт Голоб, подчеркнув, что Любляна стала первой страной ЕС, пошедшей на такой шаг.

«Палестинцы гибнут, потому что им систематически отказывают в гуманитарной помощи. Это серьезное нарушение международного права», — заявил глава правительства.

Голоб отметил, что каждое ответственное государство обязано действовать, даже если это требует идти впереди остальных. Он добавил, что ранее Словения уже пыталась инициировать меры против Израиля на уровне Евросоюза, но эти усилия провалились из-за разногласий внутри ЕС.

В прошлом месяце Словения стала первой страной Евросоюза, которая объявила персонами нон грата двух израильских политиков — министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича.