Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти КНДР выражают «однозначную поддержку» действиям Москвы в рамках так называемой «специальной военной операции».

Об этом он сообщил после переговоров с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, прошедших в городе Вонсан.

«Мы обменялись мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса. Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства и российской армии», — сказал Лавров.

Он также поблагодарил Корейскую народную армию за участие в боях под Курском.

«Мы в очередной раз выразили искреннюю признательность за вклад военнослужащих Корейской народной армии в успешное завершение операции по освобождению Курской области от украинских нацистов и иностранных наемников», — цитирует министра агентство ТАСС.

На пресс-конференции Лаврову задали вопрос о возможном расширении участия армии КНДР в российско-украинской войне.

Глава МИД РФ ответил, что решение о формах поддержки принимает лично Ким Чен Ын.

«Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел. У нас не было причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — пояснил он.

По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте и регулярно обмениваются посланиями.

По данным СМИ, военнослужащие КНДР участвовали в боях в Курской области, которая в августе 2024 года частично перешла под контроль украинских сил.

Первые сообщения об участии северокорейских военных появились в октябре 2024 года, однако Россия официально подтвердила их присутствие лишь в апреле 2025-го.

Украинские власти утверждают, что осенью прошлого года Северная Корея направила в Россию около 11 тыс. солдат. По их оценке, до 4 тыс. из них были убиты или ранены.

Разведка Украины и Южной Кореи считает, что в ближайшие месяцы КНДР может отправить еще от 25 до 30 тыс. военных.

По данным CNN, существует высокая вероятность того, что северокорейские войска будут переброшены в регионы Украины, занятые российскими силами, для усиления наступательных операций.