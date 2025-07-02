Северная Корея может направить в Россию от 25 до 30 тыс. солдат, чтобы усилить российские позиции на фронте в Украине. Об этом говорится в докладе украинской разведки, с которым ознакомился CNN. Это более чем втрое превышает число ранее отправленных бойцов: осенью 2024 года Пхеньян уже перебросил 11 тыс. военных, из которых около 4 тыс. были убиты или ранены в Курской области.

По данным Киева, новых бойцов могут интегрировать в российские подразделения, в том числе для участия в наступлениях на оккупированных территориях Украины. Спутниковые снимки фиксируют передвижения десантных кораблей типа «Ропуча» и грузовых самолетов Ил‑76, ранее использовавшихся для переброски северокорейцев.

Южнокорейская разведка также сообщила, что КНДР начала отбор бойцов для зарубежной отправки уже в июле–августе. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что использование элитных частей КНДР говорит о нехватке мобилизационного резерва в РФ. Глава Генштаба Сырский уточнил, что Россия стягивает 110 тыс. солдат к Покровску для возможного наступления.

Ранее КНДР поставила РФ не менее 100 баллистических ракет и 9 млн артснарядов. Украинская разведка передала CNN переведенные на русский язык северокорейские артиллерийские уставы, что свидетельствует о растущей совместимости армий двух стран.

Эксперты считают, что Пхеньян в перспективе рассчитывает на «долг кровью» Москвы и долгосрочную выгоду от участия в войне.