Камбоджа намерена выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил вице-премьер страны Сан Чантол, отметив вклад американского лидера в урегулирование конфликта с Таиландом.

«Он должен получить Нобелевскую премию не только за свою работу по Камбодже, но и в отношении других стран. Без него соглашение было бы невозможным», — сказал Чантол.

По его словам, Камбоджа надеется, что в знак признательности США смягчат ранее введенные торговые меры.

Накануне вечером президент Трамп объявил о введении 19-процентной пошлины на товары из Камбоджи — это ниже, чем заявленные в апреле 49%. Таиланду назначена аналогичная ставка — 19%.

Обострение конфликта между Камбоджей и Таиландом началось в конце июля. На границе произошли перестрелки с применением тяжелого вооружения. Обе стороны сообщили о погибших и раненых.

Между двумя странами продолжается многолетний территориальный спор. Эксперты связывают вспышку насилия с политическим кризисом в Таиланде, где в начале июля была отстранена от власти Пхетхонгтхан Чинават. Ее место занял Вечаячай.