ПОЛИТИКА
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От пошлин до Нобелевской премии
Камбоджа выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за роль в прекращении конфликта с Таиландом
От пошлин до Нобелевской премии
Президент США Дональд Трамп / AP
1 августа 2025 г.

Камбоджа намерена выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил вице-премьер страны Сан Чантол, отметив вклад американского лидера в урегулирование конфликта с Таиландом.

«Он должен получить Нобелевскую премию не только за свою работу по Камбодже, но и в отношении других стран. Без него соглашение было бы невозможным», — сказал Чантол.

По его словам, Камбоджа надеется, что в знак признательности США смягчат ранее введенные торговые меры.

Накануне вечером президент Трамп объявил о введении 19-процентной пошлины на товары из Камбоджи — это ниже, чем заявленные в апреле 49%. Таиланду назначена аналогичная ставка — 19%.

Обострение конфликта между Камбоджей и Таиландом началось в конце июля. На границе произошли перестрелки с применением тяжелого вооружения. Обе стороны сообщили о погибших и раненых.

Между двумя странами продолжается многолетний территориальный спор. Эксперты связывают вспышку насилия с политическим кризисом в Таиланде, где в начале июля была отстранена от власти Пхетхонгтхан Чинават. Ее место занял Вечаячай.

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После начала эскалации Дональд Трамп провел переговоры с лидерами обеих стран.

«По совпадению, мы как раз вели торговые переговоры с обеими странами. Но я сказал им прямо: пока вы стреляете — никаких сделок не будет», — заявил он.

Через несколько дней после разговоров Трамп объявил, что предотвратил полномасштабную войну.

«Это могла быть очень тяжелая война. Миллионы людей могли бы погибнуть. Но мы закончили войну — и мы очень этому рады», — сказал президент США.

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