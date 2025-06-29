Группа израильских поселенцев напала на военных вечером 28 июня возле незаконного форпоста рядом с деревней Кафр-Малик к северо-востоку от Рамаллы. По данным израильских СМИ, десятки поселенцев проигнорировали приказ покинуть зону, объявленную военными закрытой, и напали на солдат после задержания шести человек.

Солдаты подверглись избиениям, один подвергся удушению, военные машины получили повреждения, в том числе проколотые шины. По заявлению армии, поселенцы действовали с «особой жестокостью». Один из участников столкновений — 14-летний подросток — получил огнестрельное ранение в плечо. Армия утверждает, что подросток был ранен в отдельном инциденте, когда солдаты открыли предупредительный огонь по людям в масках, приняв их за палестинцев.

Факт стрельбы по еврейским поселенцам вызвал резкую реакцию в правящей коалиции. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что «применение огня против евреев — недопустимый и опасный прецедент». Его однопартиец Цви Суккот написал: «В Евреев не стреляют. Особенно в пятницу вечером». Депутат от партии «Сила еврейства» Лимор Сон Хар Мелех обвинила армию в непонимании, «кто есть враг».

Инцидент стал продолжением насилия, сопровождавшего присутствие поселенцев в районе Кафр-Малика на протяжении недели. 26 июня около 50 поселенцев при поддержке армии напали на деревню, подожгли дома и автомобили. В ходе операции были убиты три палестинца, семеро получили ранения. Ранее, 24 июня, военные застрелили 13-летнего палестинца.

По словам командира израильского подразделения, пострадавшего в пятничном нападении, речь идет о «тех же поселенцах, что устроили поджоги на неделе». Он сообщил о систематических угрозах со стороны поселенцев и о том, что большая часть их времени уходит на сдерживание «юношей с холмов», а не на борьбу с палестинским терроризмом.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац осудили нападение на армию, заявив, что Израиль — «государство закона». Однако многие левые активисты и депутаты упрекнули политиков в двойных стандартах. Организация «Смотрим в лицо оккупации» напомнила, что уже долгие годы власти закрывают глаза на насилие поселенцев в отношении палестинцев, и только нападение на армию вызвало общественное возмущение.