Председателя организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского задержали в Москве и доставили на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге. Об этом сообщает российское издание 66.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что в отношении Шихлинского возбуждено два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Неизвестно, в каком статусе сейчас находится глава диаспоры.

В розыск Шихлинского объявили в конце июля. До этого его уже задерживали — в начале июля. Тогда главу диаспоры доставили в следственный комитет, но после отпустили.