Председателя организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского задержали в Москве и доставили на допрос в Следственный комитет в Екатеринбурге. Об этом сообщает российское издание 66.ru со ссылкой на источник.
Отмечается, что в отношении Шихлинского возбуждено два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Неизвестно, в каком статусе сейчас находится глава диаспоры.
В розыск Шихлинского объявили в конце июля. До этого его уже задерживали — в начале июля. Тогда главу диаспоры доставили в следственный комитет, но после отпустили.
Первый инцидент был связан с попыткой задержания у «Баку Плаза» в Екатеринбурге. Тогда Шихлинский находился в автомобиле с сыном — Мутвалы, который, по версии следствия, наехал на сотрудника полиции, пытаясь скрыться. Шихлинского-младшего тогда арестовали на два месяца.
События разворачиваются на фоне второго за год ухудшения отношений Баку и Москвы. Первый кризис был спровоцирован сбитием российскими силами самолета AZAL над Северным Кавказом минувшей зимой, а второй — массовыми задержаниями азербайджанцев в июне 2025 года, когда в ходе действий силовиков погибли люди. Баку требует извинений за оба инцидента, Москва же продолжает уклоняться от ответственности.