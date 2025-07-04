Вражда между техномагнатом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом вспыхнула с новой силой. Миллиардер обрушился с критикой на Республиканскую партию и даже намекнул на создание собственной политической силы. В ответ Трамп заговорил о возможных мерах в отношении самого Маска — вплоть до высылки из страны. Ссора также обозначила раскол в рядах республиканцев.

Маск возвращается?

Еще весной Маск заявлял, что больше не намерен тратить крупные суммы на выборы. Напомним, в 2024 году он вложил более 250 млн долларов в кампанию Трампа, став главным донором America PAC.

Но месяц назад Маск и Трамп окончательно разошлись. В ходе перепалки Маск призвал к импичменту Трампа, а тот в ответ пригрозил вмешаться в бизнес-империю миллиардера.

Главная точка конфликта — новый налогово-бюджетный пакет, который бьет по интересам Tesla и SpaceX — ключевых компаний Маска, в том числе связанных с оборонными контрактами.

В последние дни предприниматель снова атаковал республиканцев за поддержку масштабного налогового законопроекта Трампа, предупредив, что одобрение законопроекта, увеличивающего госдолг на $5 триллионов, — политическое самоубийство.

Он пообещал поддерживать соперников тех конгрессменов, кто голосовал за закон, а также отреагировал положительно на призыв бывшего конгрессмена Джастина Амаша помочь с избирательной кампанией Тома Мэсси — республиканца из Кентукки. На следующий день Маск назвал Мэсси «классным парнем» в соцсети X, поддержав его публично.

Трамп же настаивает, что он всегда был против так называемой «обязательной электрификации», и без поддержки государства Маск «давно бы закрыл бизнес и уехал обратно в Южную Африку».

Но самым резонансным стало заявление Трампа о том, что правительство «возможно, должно обратить внимание на самого Маска». Свою угрозу президент США обернул в шутку: «Возможно, придется натравить DOGE на Илона». Речь идет о правительственной структуре, которую сам Маск до недавнего времени возглавлял — Department of Government Efficiency. DOGE занималась ревизией и «расчисткой» федеральных агентств, безжалостно урезая бюджеты и увольняя лишних чиновников.

Американский президент полушутя-полусерьезно также намекает, что эту же «собаку» можно спустить на бывшего союзника. «DOGE — это монстр, который может вернуться и сожрать Илона», — добавил он.

Более того, в Белом доме даже не исключили возможность депортации бизнесмена.

Таким образом, Трамп, похоже, не просто злится, а готов пустить в ход государственные механизмы против человека, который всего несколько месяцев назад был одним из его главных спонсоров.

Третий лишний?



Илон Маск утверждает, что Америка нуждается в новой политической силе. По его словам, Республиканская партия больше не отражает интересы большинства граждан, а система в целом захвачена «унипартией» — сросшимися демократами и республиканцами, которые не слышат людей.

В понедельник он вновь вернулся к этой теме. Сначала перепостил результаты неофициального опроса, проведенного у него в X, где большинство участников выразило поддержку идее новой партии. Позже он прямо заявил: если законопроект о триллионных расходах будет принят, проект его партии станет реальностью.

На фоне недовольства электората, кризиса доверия к институтам власти и откровенной усталости от текущей системы Маск может стать раздражителем — если не полноценной третьей силой. Однако скепсиса в его адрес тоже немало.

Пока речь идет скорее о проекте, чем о формальном запуске партии. Критики напоминают: попытки влиятельных лиц создавать альтернативные партии в США проваливались десятилетиями. Кроме того, популярность Маска также пошла вниз после его агрессивного вмешательства в политику.

Добавим к этому проблемы с бизнесом, шумную ссору с Трампом и жесткие реформы, проведенные им в рамках DOGE, которые многим запомнились как удар по системе. Даже среди его поклонников все громче звучат призывы заняться своим делом — тем, что у него хорошо получается, а не политикой.

Тем не менее Маск продолжает развивать идею. «Каждый конгрессмен, кто обещал урезать расходы, а в итоге проголосовал за крупнейшее увеличение долга в истории, должен устыдиться, — написал он в X. — И я лично сделаю все, чтобы они проиграли праймериз в следующем году».

Однако пока техномагнат грозит политическим переделом страны, на Капитолийском холме, похоже, сохраняют спокойствие. Во всяком случае — внешне. Сенат во вторник утвердил налогово-бюджетный закон.

Кроме того, Маск пока нашел только одну оппозиционную фигуру в Республиканской партии, с кем готов сотрудничать — это все тот же Том Мэсси из Кентукки.

Тем временем политическое поведение самого Маска вызывает все больше вопросов. Еще недавно он критиковал Трампа и тяготел к демократам, а потом стал его ближайшим соратником и спонсором. Теперь же — снова в оппозиции. Сторонники Трампа не сдерживаются в оценках. Один из его социологов в шутку списал резкие выпады Маска на «ночную дозу кетамина», ссылаясь на слухи о его употреблении Маском, которые тот отрицает.

При этом, по данным Gallup, 58% американцев считают, что стране нужна третья партия, потому что две существующие «ужасно представляют интересы народа». Причем этот уровень недовольства держится стабильно уже пару десятилетий.

Тем не менее история неизменно показывает: быть третьим — значит остаться ни с чем. Даже наиболее успешные независимые кандидаты не преодолевали отметку в 20% голосов и ни разу не получали голосов выборщиков. А в 2000 году кандидат от третьей партии, по сути, сыграл роль спойлера, что, по мнению многих аналитиков, способствовало победе Джорджа Буша-младшего. И даже самая успешная из альтернативных сил — Либертарианская партия — в своем звездном 2016 году набрала лишь чуть больше 3% голосов. До победы на национальном уровне — пропасть. В 2024 году попытка центристского движения No Labels выдвинуть альтернативного кандидата также завершилась провалом: организаторы отказались от участия, не сумев преодолеть системные барьеры.

Сам же Маск вошел в политику всерьез лишь в 2024 году, когда стал не только донором, но и лицом кампании Трампа, выступал на митингах, активничал в X. Но с победой Трампа его политические амбиции столкнулись с реальностью.

Некоторые все же дают ему шанс. Как пишет The Washington Post, Маск, благодаря состоянию и медийному весу, способен хотя бы осложнить жизнь политикам, которых он считает предателями бюджетной дисциплины. К этому можно добавить, что все больше людей действительно не вписываются в рамки двух партий и ищут свою нишу.

Но, опять-таки, для реального успеха нужен целый сдвиг в электоральной базе. Построить полноценную конкуренцию двухпартийной системе — это не просто революция, это подрыв устоявшегося порядка.

Даже просто появиться в избирательных бюллетенях по всей стране — отдельный квест. В каждом штате свои правила, свои квоты по подписям, свои барьеры. И без партийной структуры, присутствующей в каждом штате, пробиться практически нереально.

Кроме того, критики отмечают, что политическая платформа Маска — это гремучая смесь: немного из Кремниевой долины, немного из консервативной повестки, немного из идеологии «анти-woke», с нотками высокотехнологичного глобализма. В итоге такой идеологический микс может не устроить никого.

Самое интересное последствие всего этого — раскол в стане республиканцев. Маск с миллиардами по одну сторону, Трамп и его «верные» по другую. Если миллиардер действительно вложится в кампании против «трамповцев» в ключевых округах — это, возможно, изменит расклад в Конгрессе.

Для демократов же это почти идеальный сценарий: два богатых бывших союзника ведут «гражданскую войну» на истощение внутри правого фланга. И пока они выясняют, кто «настоящий спаситель Америки», либералы могут спокойно наблюдать, как консервативный блок теряет очки.