ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль возглавил «список позора» ООН за насилие над детьми
Согласно докладу ООН, насилие против детей в зонах конфликтов в 2024 году достигло беспрецедентного уровня — зафиксировано 41 370 тяжелых преступлений, что стало самым высоким показателем за почти три десятилетия мониторинга.
Израиль возглавил «список позора» ООН за насилие над детьми
Израиль возглавил «список позора» ООН за насилие над детьми / TRT Russian
20 июня 2025 г.

Число детей, ставших жертвами нескольких видов преступлений одновременно, достигло 22 495.

Этот показатель превысил данные за 2023 год — тогда тоже был установлен антирекорд, с ростом на 21% по сравнению с предыдущим годом.

На первом месте по числу нарушений оказались Палестинские территории — Газа, оккупированный Восточный Иерусалим и Западный берег — где основная ответственность за преступления, по данным ООН, лежит на израильских силах.

Годовой доклад ООН фиксирует нарушения против детей до 18 лет в более чем 20 зонах конфликтов по всему миру. В приложении к докладу публикуется так называемый «список позора», в который включены стороны, виновные в этих нарушениях.

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