Число детей, ставших жертвами нескольких видов преступлений одновременно, достигло 22 495.

Этот показатель превысил данные за 2023 год — тогда тоже был установлен антирекорд, с ростом на 21% по сравнению с предыдущим годом.

На первом месте по числу нарушений оказались Палестинские территории — Газа, оккупированный Восточный Иерусалим и Западный берег — где основная ответственность за преступления, по данным ООН, лежит на израильских силах.

Годовой доклад ООН фиксирует нарушения против детей до 18 лет в более чем 20 зонах конфликтов по всему миру. В приложении к докладу публикуется так называемый «список позора», в который включены стороны, виновные в этих нарушениях.