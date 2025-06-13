Революционная гвардия Ирана (КСИР) провел масштабную ракетную атаку против Израиля вечером 13 июня в рамках операции «Верное обещание-3». По данным Израиля, Иран выпустил менее 100 баллистических ракет в ходе двух залпов, ранее военные сообщали о 150 ракетах.

В результате обстрелов в Израиле пострадали более 40 человек. Двое раненых находятся в критическом состоянии — женщина и мужчина 60-65 лет, еще двое в состоянии средней тяжести, четверо получили ранения от легкой до средней степени тяжести. Остальные пострадавшие получили легкие ранения, также была оказана помощь людям в состоянии нервного шока.

В Тель-Авиве и Иерусалиме были слышны громкие взрывы. Корпус стражей заявил об успешном поражении военных баз, откуда наносились удары по Ирану, а также промышленных центров по производству военной техники и других военных объектов. По утверждению иранской стороны, десятки баллистических ракет поразили стратегические цели согласно спутниковым снимкам и данным разведки.

Иранские военные утверждают, что Израиль не смог противостоять интенсивным волнам ракетных ударов, несмотря на попытки перехвата.

Ракетная атака стала ответом на широкомасштабную израильскую операцию, в ходе которой ВВС Израиля сбросили около 330 боеприпасов на 100 целей по всему Ирану, включая ядерные объекты и военные базы.