Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что израильская разведка предприняла попытку покушения на него около полутора недель назад. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да, они пытались, но потерпели неудачу», — сказал Пезешкиан, отвечая на вопрос об израильской попытке атаки.

Он уточнил, что находился на совещании, когда, по данным иранской разведки, израильская сторона пыталась нанести удар по месту его пребывания.

«С помощью данных от шпионов они пытались атаковать район, где мы проводили совещание», — заявил он.

Пезешкиан подчеркнул, что к покушению США не имели отношения.

Ранее Карлсон объявил о выходе интервью с президентом Пезешкианом, в котором напрямую спросил, стремится ли Тегеран к войне с США.

Карлсон признался, что ожидает критику за этот выпуск, но объяснил, что считает обязанностью доносить до американской аудитории мнения всех сторон в конфликте: «Мы только что воевали с Ираном десять дней назад — и, возможно, будем снова. Люди имеют право знать».

Журналист, ранее поддерживавший Трампа, жестко раскритиковал израильский удар по Ирану в июне, назвав его «актом войны, в котором США стали соучастниками». Он также подчеркнул, что подлинный изоляционизм несовместим с подобными операциями.