Американский телеведущий Такер Карлсон объявил о предстоящем выходе интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в котором напрямую спросил, стремится ли Тегеран к войне с США. Разговор был записан вскоре после масштабной эскалации, когда американские бомбардировщики нанесли удары по ядерным объектам в Иране.

Карлсон признался, что ожидает критику за этот выпуск, но объяснил, что считает обязанностью доносить до американской аудитории мнения всех сторон в конфликте: «Мы только что воевали с Ираном десять дней назад — и, возможно, будем снова. Люди имеют право знать». Интервью выйдет на его медиаплатформе в ближайшие дни.

По словам Карлсона, он сознательно не стал спрашивать Пезешкиана о технических деталях ядерной программы, поскольку «все равно не получил бы честного ответа», а сосредоточился на стратегических целях и намерениях Тегерана. Также он уточнил, что обратился с аналогичным приглашением к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, но тот пока не ответил.

Журналист, ранее поддерживавший Трампа, жестко раскритиковал израильский удар по Ирану в июне, назвав его «актом войны, в котором США стали соучастниками». Он также подчеркнул, что подлинный изоляционизм несовместим с подобными операциями.