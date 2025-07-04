Руководство ХАМАС готово согласиться на план Дональда Трампа о 60-дневном перемирии в Газе, однако требует твердых гарантий того, что прекращение огня приведет к полному окончанию войны. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники, близкие к движению.

3 июля представители ХАМАС собрались в Стамбуле для обсуждения инициативы, а затем подтвердили, что ведут консультации с другими «палестинскими фракциями» перед официальным ответом.

На фоне потерь в командовании и вытеснения из юга и центра Газы, даже наиболее консервативные ответвления движения признали необходимость паузы. Израиль тем временем усилил авиаудары: по данным Минздрава Газы, только за последнюю неделю от израильских обстрелов погибли более 250 палестинцев, включая женщин и детей. Всего с момента провала предыдущего перемирия в марте в Газе погибло более 6 тыс. человек.

Новый импульс переговорам дал договор о прекращении огня между Израилем и Ираном, достигнутое при посредничестве США. 2 июля Дональд Трамп заявил, что Тель-Авив согласился на 60-дневное перемирие, однако сами израильские власти пока никак не высказывались по этому поводу. Ожидается, что уже 7 июля Биньямин Нетаньяху прилетит в Вашингтон для переговоров с Трампом.

По данным израильских СМИ, если ХАМАС даст согласие на план США, в тот же день начнутся непрямые переговоры при посредничестве Катара и Египта. Предложение включает двухмесячную остановку боевых действий, освобождение 10 заложников и передачу тел 18 погибших в обмен на палестинцев из израильских тюрем.

Кроме того, по новому соглашению Израиль снимет блокаду сектора, поставки гуманитарной помощи в Газу начнутся немедленно. Израильские военные поэтапно отойдут из части эксклава, параллельно же начнутся переговоры о полном прекращении огня. Впрочем, не факт, что Тель-Авив пойдет на это условие: ультраправые министры из коалиции Нетаньяху уже пообещали уйти в отставку, если премьер согласится на окончательное урегулирование в Газе.