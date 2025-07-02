Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в секторе Газа, объявил президент США Дональд Трамп. Деталей сделки он не привел, отметив, что окончательное предложение представят Катар и Египет, которые «очень старались помочь принести мир».

Трамп выразил надежду, что перемирие вступит в силу уже в ближайшее время. 7 июля он встретится в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения этого вопроса. При этом американский президент уже предупредил: если палестинское движение ХАМАС отвергнет план, «лучше не станет — будет только хуже».

Главным камнем преткновения в израильско-палестинских переговорах остается дальнейшая судьба самого ХАМАС, а Тель-Авив не приемлет сохранение власти в Газе в руках у лидеров движения ни в каком виде. С октября 2023 года в секторе Газа были убиты более 60 тысяч человек, а диалог по-прежнему в тупике.

Несмотря на громкие заявления, нет признаков того, что стороны приблизились к принципиальному компромиссу. В среду в ХАМАС заявили, что открыты к соглашению о прекращении огня с Израилем, но не готовы принимать предложения США. В движении настаивают: любое соглашение должно положить конец войне в Газе, а не стать временной передышкой перед новой атакой Тель-Авива.

Ранее в израильские СМИ утекла информация возможного содержания соглашения. Указано: на прекращение боевых действий отведено две недели, контроль над Газой перейдет Египту и ОАЭ, ХАМАС должен покинуть регион, а все пленные будут освобождены. Если это не пустые домыслы, а реальная информация, то в реакции пропалестинского движения нет ничего удивительного

Какие именно положения вошли в соглашение — можно лишь догадываться, вместе с тем подчеркивает в разговоре с TRT на русском автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

«Но если смотреть на общую картину и опираться на публичные заявления Вашингтона, то речь идет не только об этом конкретном плане, а в целом о видении будущего Газы, — говорит эксперт. — В этом представлении — ни ХАМАС, ни какие-либо «неудобные» палестинцы не должны присутствовать. По сути, речь о зачистке территории — и физической, и политической».

Ждать ли мира?

Единственный сценарий, при котором ХАМАС может согласиться на перемирие с Израилем — наличие жестких, безусловных гарантий того, что боевые действия не возобновятся. Однако, как указывает Онтиков, сегодня таких гарантий никто дать не может.

«Особенно с учетом прошлого: режимы прекращения огня уже вводились, обменивались пленными, проводились сделки — и все это, казалось бы, работало. Но в одном из случаев все сорвалось по вине Израиля. Конкретно — по вине Нетаньяху, которому нужно было решать внутренние проблемы. И он стал их решать за счет новой эскалации», — поясняет аналитик.

Выходу из сложившегося кризиса препятствуют нерешенные внутренние конфликты в Израиле. «Дамоклов меч», висящий над Нетаньяху, постоянно будет тянуть ситуацию обратно к насилию, продолжает собеседник агентства.

Ситуация для израильского премьера действительно выглядит безвыходной. На родине его обвиняют сразу в нескольких коррупционных делах: взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. И самое тяжелое для него обвинение — ответственность за события 7 октября 2023 года.

В случае снятия военного положения, все эти неудобные вопросы для Нетаньяху снова всплывут на поверхность. Поэтому говорить о полноценном урегулировании бессмысленно, компромиссные решения здесь не прослеживаются.

«Когда-нибудь все это, возможно, закончится, — говорит Онтиков. — И сам израильско-палестинский конфликт, может быть, тоже. Когда — неясно. Что касается войны Израиля против сектора Газа — когда-то и она закончится. Может, сменится руководство, изменится обстановка. А может, и нет. Но на нынешнем этапе конфликта все выглядит так, что проиграть должен кто-то один: либо уходит Нетаньяху, либо исчезает ХАМАС как политическая структура в Газе».