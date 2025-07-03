ТУРЦИЯ
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Президент Турции едет в Азербайджан на климатический саммит
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 июля посетит Ханкенди для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества
Президент Турции едет в Азербайджан на климатический саммит
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
3 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 июля прибудет в город Ханкенди в Азербайджане для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОИСЭ).

Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Основной темой встречи станет «Новый курс Организации экономического сотрудничества на устойчивое развитие и адаптацию к климатическим изменениям».

В рамках саммита стороны обсудят взаимодействие в сфере борьбы с изменением климата, торговых связей, транспортных коридоров и реформирования самой организации.

Ожидается, что президент Эрдоган выступит на пленарной сессии саммита и проведет двусторонние встречи с другими лидерами.

В саммите примут участие главы государств и правительств стран-членов ОИСЭ, а также наблюдатели, включая Турецкую Республику Северного Кипра, и представителей международных организаций.

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