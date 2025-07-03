Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 июля прибудет в город Ханкенди в Азербайджане для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОИСЭ).

Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Основной темой встречи станет «Новый курс Организации экономического сотрудничества на устойчивое развитие и адаптацию к климатическим изменениям».

В рамках саммита стороны обсудят взаимодействие в сфере борьбы с изменением климата, торговых связей, транспортных коридоров и реформирования самой организации.

Ожидается, что президент Эрдоган выступит на пленарной сессии саммита и проведет двусторонние встречи с другими лидерами.

В саммите примут участие главы государств и правительств стран-членов ОИСЭ, а также наблюдатели, включая Турецкую Республику Северного Кипра, и представителей международных организаций.