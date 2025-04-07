Израильский министр финансов Бецалель Смотрич выступил с категорическим заявлением, что в сектор Газа не будет допущено ни одного гуманитарного груза.

«Даже зернышко пшеницы не попадет в Газу, заявил он, комментируя сообщения о возможной доставке помощи.

После завершения первого этапа соглашения об обмене пленными 2 марта Израиль полностью заблокировал доступ гуманитарной помощи в эксклав.

По данным международных организаций, около 2,3 млн палестинцев в Газе оказались на грани голода.

Из-за нехватки муки и топлива местные пекарни не работают с начала месяца.

Тем временем израильские СМИ сообщили, что армия якобы рассматривает возможность частичного разрешения на ввоз гуманитарной помощи в ближайшие недели.

Однако Смотрич категорически отверг такие шаги, подчеркнув, что никакие поставки в Газу не будут допущены.

Ранее офис премьер-министра Израиля сообщил, что Биньямин Нетаньяху в самолете по пути в Вашингтон провел разговор с министром обороны Исраэлем Кацем. Глава правительства поручил нанести «жесткий ответ» на ракетные обстрелы и продолжать массированные атаки на Газу.

В свою очередь, Кац подтвердил, что дал армии приказ нанести «очень мощные удары» по сектору.