Камала Харрис снова объявилась. После поражения на выборах 2024 года Харрис практически исчезла из публичного пространства, лишь изредка комментируя текущие события и избегая активного участия в политической жизни. И вот теперь она вновь напомнила о себе — в Сан-Франциско выступила с речью, в которой обрушилась с критикой на Дональда Трампа. Бывшая вице-президент обвинила его в том, что он разрушает экономику страны. По ее словам, Америка оказалась на опасном перепутье.

В эмоциональной речи она призвала американцев не оставаться в стороне и сопротивляться тому, что, по ее словам, представляет собой прямую угрозу демократии.

Харрис также обрушилась на Трампа за его торговую политику, игнорирование решений федеральных судов и стремление урезать финансирование важных государственных программ. По ее словам, президент продвигает узкую модель управления: поощряет лояльность, карает инакомыслие, извлекает выгоду из власти и бросает людей на произвол судьбы. Она добавила, что все это происходит на фоне отказа от союзников и отступления США с мировой арены.

Особое внимание Харрис уделила тарифной политике Трампа, назвав ее «самым разрушительным экономическим кризисом, созданным руками президента в современной истории». Она считает, что эти меры привели к росту цен на товары, обесцениванию пенсионных накоплений и сокращению рабочих мест, а страна, по ее словам, «буквально движется к рецессии».

На мероприятии, отталкиваясь от своей старой темы о том, что «смелость заразительна», она также призвала единомышленников объединиться против того, что называет «неконституционным захватом власти» Трампом.

Харрис также похвалила однопартийцев, которые, в отличие от нее, в последние месяцы активно выражали свою позицию, упомянув имена Берни Сандерса и Александрии Окасио-Кортес.

«Они рассчитывают, что страх заразителен, — сказала Харрис о Трампе и республиканцах. — Но забывают, что и смелость передается от одного к другому».

Харрис уверена, что Америка стоит на пороге конституционного кризиса: система сдержек и противовесов, на которую раньше можно было положиться, начала давать сбои.

Речь прозвучала перед полным залом демократических спонсоров — мероприятие прошло в одном из отелей в центре Сан-Франциско.

Демпартия без лидера

Как отмечает издание Politico, хотя речь Харрис была острой и эмоциональной, по своей структуре она напоминала классическое политическое выступление: выверенные фразы, безопасные обвинения, мало конкретики по будущим шагам и никакой ясности о личных планах.

Харрис не скрывает, что раздумывает: баллотироваться ли на пост губернатора Калифорнии в следующем году или попытаться снова побороться за президентское кресло в 2028-м.

С момента ухода из Вашингтона Харрис особо не появлялась на публике. В начале апреля она пообещала, что «никуда не уходит». С тех пор она появлялась на отдельных мероприятиях.

Однако вопрос остается открытым: где именно Харрис решит использовать свой политический капитал, какой-никакой, — в борьбе за пост губернатора или вновь на национальной сцене? Ее возвращение выглядело срежиссированным, а выступление транслировалось в соцсетях, явно рассчитанных на широкую аудиторию.

Ожидается, что она определится с решением к концу лета. Вполне возможно, что ее все более активное присутствие в штате — сигнал, что она склоняется к участию в губернаторских выборах.

Поскольку действующий губернатор Гэвин Ньюсом не имеет права переизбираться из-за ограничения по срокам, борьба за этот пост привлекла множество претендентов, в том числе и Харрис.

После выступления Камалы Харрис бывший ведущий Fox News Стив Хилтон, один из кандидатов от Республиканской партии, выступил с резким заявлением. Как передает The New York Times, он призвал ее «перестать тянуть время» и официально вступить в гонку.

«Вы провалились как кандидат в президенты и теперь будете защищать катастрофические итоги правления демократов в Калифорнии, — заявил он. — Я с нетерпением жду настоящих дебатов».

Тем не менее далеко не всех перспектива возращения Харрис воодушевляет. По мнению аналитиков, в Демократической партии нет особого желания поддерживать ее, поскольку она утратила доверие после болезненного проигрыша Трампу, а избиратели ищут новых лидеров. Политологи считают, что ее нынешняя популярность объясняется лишь узнаваемостью имени, и партия в целом переживает серьезный кризис лидерства и внутреннюю разрозненность.

Хотя Камала Харрис пытается вернуть себе политическое влияние — выступая с резкими речами против Дональда Трампа, критикуя его экономическую политику и предостерегая о «захвате власти», — последние опросы также отражают более тревожную картину: Демократическая партия переживает нелегкие времена. Ее заявления, пусть и эмоциональные, не смогли пока консолидировать электорат или убедительно представить ее как главную фигуру в будущем партийном руководстве.