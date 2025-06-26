ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израиль подозревают в применении боеприпасов с ураном
В Иране заявили о возможном применении Израилем боеприпасов с обедненным ураном — на местах ударов обнаружены следы вещества, начато расследование
Израиль подозревают в применении боеприпасов с ураном
Израильская атака на нефтяной склад Шаран / Reuters
16 часов назад

Израиль мог применить боеприпасы с обедненным ураном при ударах по ключевым иранским объектам. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, предварительное обследование мест попаданий обнаружило признаки наличия урана. Однако подчеркивается, что это не окончательные выводы — расследование продолжается.

В ночь на 13 июня израильская авиация нанесла серию ударов по территории Ирана. Целями стали военные и ядерные объекты. После этого начался обмен ударами между сторонами, который продолжался более десяти дней. В ночь на 24 июня было достигнуто соглашение о прекращении огня.

По информации Министерства здравоохранения Ирана, в результате ударов Израиля погибли 610 человек, 4746 получили ранения. Израильская скорая помощь сообщила о 28 погибших и более трех тысяч пострадавших в результате иранских атак с 13 июня.

Обедненный уран — побочный продукт обогащения урана. Он обладает высокой плотностью и используется в бронебойных боеприпасах. Хотя официально его применение не запрещено, ООН ранее предупреждала о потенциальной радиационной опасности для людей, находящихся в зоне поражения.

Агентство Fars пишет о «серьезных опасениях» по поводу возможного воздействия обедненного урана на здоровье и экологию.

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