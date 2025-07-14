Россия приступила к возведению защитных сооружений на военных аэродромах, чтобы защитить стратегическую авиацию от ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на данные разведывательной организации Frontelligence Insight и спутниковые снимки Planet Labs.

На кадрах, сделанных 7 июля, видно, что на аэродроме Халино в Курской области построены 10 бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных укрытий и 8 ангаров. Еще два бетонных бункера и защитные конструкции для самолетов зафиксированы 9 июля на авиабазе Саки в оккупированном Крыму. Однако на других объектах, таких как аэродром в Джанкое, строительных работ пока не обнаружено.

По оценке аналитиков ISW, строительство укрытий стало ответом на операцию Службы безопасности Украины (СБУ) под названием «Паутина». В ее рамках украинские беспилотники, запущенные с территории России из фур, атаковали авиабазы, где базировались стратегические бомбардировщики. Удары были нанесены по объектам в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях.

Генеральный штаб ВСУ сообщал об уничтожении 12 российских самолетов, включая бомбардировщики Ту-22М и самолеты радиолокационного дозора А-50 стоимостью около $300 млн каждый. После этого источник Washington Post в Киеве сообщил, что украинские спецслужбы продолжают разрабатывать операции на территории России, несмотря на обеспокоенность США такими действиями.

На фоне этих атак Россия перебросила десятки бомбардировщиков на более удаленные аэродромы. По данным OSINT-аналитиков AviVector, все Ту-160, ранее находившиеся на аэродромах Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской, были перемещены: два самолета направлены в Анадырь (Чукотка), три — в Елизово (Камчатка), еще три — в Борисоглебское (Татарстан).

Кроме того, с базы под Мурманском вылетели 11 бомбардировщиков Ту-22М3 и все Ту-95МС. Они размещены на аэродромах Украинка (Амурская область), Энгельс-2 (Саратовская область), Борисоглебское и Моздок (Северная Осетия).