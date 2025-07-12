Украинские военные получат первую партию дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине российской территории, за счет финансирования со стороны Германии.

О поставке заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг в эфире телеканала ZDF. Он возглавляет ситуационный центр по Украине в Министерстве обороны Германии и координирует поставки вооружений для ВСУ.

По его словам, первая партия будет передана Украине до конца текущего месяца. Ракеты будут произведены украинскими предприятиями в рамках соглашения, подписанного 11 июля в Киеве между Минобороны Украины и компаниями военного сектора.

Проект полностью финансируется правительством Германии.

Фройдинг сообщил, что после первых поставок «речь пойдет о большом трехзначном числе» произведенных ракет.

«Это значительно усилит возможности Украины в ближайшие недели и месяцы», — отметил он.

Генерал подчеркнул, что Киеву необходимы системы, «способные проникать вглубь российской территории и поражать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты».

Какие именно ракеты будут производиться, не уточняется. Однако, по информации Bild, их дальность составит до 2500 км. Это позволяет наносить удары по целям в Москве, Санкт-Петербурге, а также на объектах за полярным кругом.

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берлине сообщил, что ФРГ и Украина договорились о совместном производстве ракет.

Соглашение предполагает размещение производства на территории Украины. По словам Мерца, создаваемое оружие не будет иметь ограничений по дальности.

По данным Politico, проект финансируется в рамках пакета военной помощи от Берлина на сумму 5 млрд евро.